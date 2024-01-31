Уряд запропонував три покарання для ухилянтів включно з арештом рахунків та позбавлення водійських прав

https://racurs.ua/ua/n191902-uryad-zaproponuvav-try-pokarannya-dlya-uhylyantiv-vkluchno-z-areshtom-rahunkiv.html

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Ухилянтам в Україні будуть блокувати рахунки за рішенням суду. Таку форму покарання запропонував Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізаціюй 30 січня надійшов у парламент.

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Заява подається до суду першої інстанції протягом п’яти днів з дня встановлення порушення, а саме — якщо громадянин не з’явився до ТЦК протягом десяти днів з дня вручення вимоги, пише «Ліга-інформ».

Блокувати планують рахунки навіть тих ухилянтів, які за кордоном, тому що порушенням буде вважатися неявка до «закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин знаходиться за кордоном».

Суд повинен прийняти рішення по суті заявлених вимог не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі. Його рішення підлягатиме негайному виконанню, хоча й може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Виконавче провадження щодо арешту рахунків буде підлягати завершенню тільки після того, як ТЦК відкличе свою вимогу.

Проєкт закону передбачає, що всі громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня опублікування закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.

Зробити це можна буде через центри надання адміністративних послуг, електронний кабінет або ТЦК.