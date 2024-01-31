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Не вийшов з машини – прострелили коліно: Комбриг хоче більше повноважень для працівників ТЦК
Не вийшов з машини — прострелили коліно: Комбриг хоче більше повноважень для працівників ТЦК (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191910-ne-vyyshov-z-mashyny-prostrelyly-kolino-kombryg-hoche-bilshe-povnovajen-dlya-pracivnykiv-tck.htmlРакурс
Командир 118-ої бригади Анатолій Стуженко закликав посилити мобілізацію та надати більше повноважень для працівників ТЦК.
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В іншому випадку, за його словами, Україна може програти війну, а росія використає ухилянтів для майбутніх атак на інші країни.
Про це він заявив у інтерв’ю ресурсу «18000: Новини Черкас».
Повірте мені, ми дограємось в демократію до такого стану, що нас скоро, військових, ногами будуть штурхати. Повинно так: не вийшов з машини — прострелили коліно. Тільки так, інакше ми не переможемо. Жорстка мобілізація, — каже командир бригади.
Військовий також запропонував чоловікам, які не хочуть воювати одягти спідниці та хоч якось допомагати армії.
Не можеш ти — приходиш і відверто кажеш: я краще одягну спідницю. Я буду ходити в спідниці, але я буду шити для військових, ще щось робити. Я чоловік, але я буду ходити в спідниці, — говорить Анатолій Стуженко.
За словами Стуженка, якщо сьогодні не посилити мобілізацію, то Україна може програти, а росія все одна використає ухилянтів як «гарматне м’ясо» розширюючи військову агресію рф.
Якщо ми зараз не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі… Для них ми ніхто. Впадемо ми — усіх цих диванних зберуть в одну кучі, одягнуть у їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати та вони підуть на Польщу. Тільки у них за спинами буде стояти хтось, хто буде стріляти їм у спину, щоб вони йшли, — вважає командир 118-ої бригади.