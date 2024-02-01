Латвія заборонила своїм збірним грати проти «нейтральних» команд росії та білорусі

Латвія заборонила своїм збірним грати проти команд росії та білорусі

https://racurs.ua/ua/n191952-latviya-zaboronyla-svoyim-zbirnym-graty-proty-neytralnyh-komand-rosiyi-ta-bilorusi.html

Ракурс

Сейм Латвії ухвалив поправки до законодавства, які забороняють національним спортивним командам грати проти збірних росії та білорусі, навіть якщо російські та білоруські спортсмени будуть змагатися під нейтральними прапорами.

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Заборона стосується ігрових видів спорту дорослих, молодіжних та юніорських вікових категорій.

Головна мета поправок — ще раз підкреслити солідарність Латвії з Україною та принципово блокувати будь-які спроби росії легітимізувати свої воєнні злочини через спортивну індустрію, — наголосили в Сеймі.

Раніше латвійські команди у разі потрапляння в одну групу з росіянами та білорусами змушені були б або грати, або отримати технічний програш, або заплатити штраф.

Тепер у разі, якщо внаслідок жеребкування збірній Латвії випаде суперник із росії чи білорусі, міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати законодавство Латвії, пояснив представник Сейму Давіс Мартінш Даугавітіс.

Водночас ці поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх — таке рішення ухвалює Олімпійський комітет Латвії. Проте спортивні команди рф та білорусі наразі й так не можуть кваліфікуватися на Олімпіаду-2024 в Парижі.