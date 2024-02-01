Атака українського БПЛА зірвала виробництво російських "Ланцетів" під Москвою

https://racurs.ua/ua/n191959-ataka-ukrayinskogo-bpla-zirvala-vyrobnyctvo-rosiyskyh-lancetiv-pid-moskvou.html

Ракурс

Вибух 9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі у підмосковному Сергієвому Посаді зірвав виробництво російських безпілотників «Ланцет».

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Цей вибух стався у результаті української атаки безпілотником, повідомляє Forbes.

Російські ЗМІ показали відео компанії «Зала Аеро», яка виробляє «Ланцет», з її яскравим генеральним директором Алєксандром Захаровим, який на сігвеї об’їжджає гігантський новий виробничий цех у переобладнаному торговому центрі, пише американське видання.

Відео показувало стелажі з сотнями літаків «Ланцет», а в одній статті йшлося про те, що виробництво може збільшитися в п’ятдесят разів. Це виглядало як погана новина для України. Але замість того, щоб зрости, кількість ударів «Ланцетів» помітно знизилася, зазначає Forbes.

Оцінюючи кількість ударів «Ланцетами», видання посилається на російський ресурс LostArmour, який публікує всі відео ударів цими безпілотниками, які поширювалися у соціальних мережах.

Цілком ймовірно, що це лише невелика частина від загальної кількості. Одне з українських джерел оцінює рівень успішності «Ланцетів» приблизно в 30%, що свідчить про те, що на кожне відео з ударами припадає кілька невдач або збитих апаратів, зазначає Forbes.

Кількість ударів «Ланцета» зросла з приблизно 25 на місяць на початку 2023 року до майже 50 в березні і квітні, а в липні досягли максимуму у 135 ударів. У серпні їх було приблизно стільки ж — 126, але відтоді кількість ударів Ланцета не зростала, а навпаки, знижувалася. Вересень і жовтень були в межах 50-ти, у листопаді кількість публікацій відео ударів зросла до 89, а в грудні знову впала до 59.

Оскільки «Ланцет» наповнений імпортними компонентами, включаючи двигун і бортову електроніку, а елементи, які ZALA виробляє самостійно є планер, джерело живлення і камера, то вибух на Загорському оптико-механічному заводі міг перервати постачання камер, вважає видання.