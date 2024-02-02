Зеленський оголосив проти прибуття в Україну ще двох систем ППО. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n191994-vony-zbyvaut-vse-zelenskyy-ogolosyv-pro-prybuttya-v-ukrayinu-dvoh-system-ppo.html

Ракурс

Українська протиповітряна оборона отримала підсилення.

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У п’ятницю, 2 лютого, в Україну прибули ще дві системи ППО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Відповідне відео з’явилося на Facebook-сторінці глави держави.

Президент наголосив, що «вони збивають усе», проте не уточнив, що це за системи. Додав, що Україна працювала місяцями, щоб отримати цю техніку.

І головна новина на сьогодні — новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат — в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи — які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня, — розповів він.

Зеленський додав, що українська влада вже готує міжнародну роботу наступних тижнів, бо «потрібно ще більше активності заради нашої спільної сили».

Нагадаємо, 23 січня міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 18-го засідання «Рамштайну» закликав учасників групи й надалі надавати Україні допомогу, зокрема системи протиповітряної оборони.