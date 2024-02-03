Білий дім не втручається у можливе рішення Зеленського звільнити Залужного

https://racurs.ua/ua/n192019-bilyy-dim-ne-vtruchaietsya-u-mojlyve-rishennya-zelenskogo-zvilnyty-zalujnogo.html

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Білий дім не втручається у можливе рішення президента України Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного.

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Низка західних видань повідомляє, посилаючись на свої джерела, що уряд України повідомив Білому дому, що президент вирішив звільнити свого головнокомандувача.

Як зауважує газета Washington Post «це стало б найбільш серйозною кадровою перестановкою під час війни».

За даними газети, яка посилається на свої джерела, офіційні особи Білого дому не підтримали, але і не заперечували проти рішення Києва у цьому важливому питанні, але визнали його суверенним вибором президента.

Водночас джерело додало, що процес звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ поки призупинено, оскільки сторони опрацьовують подальші кроки.

Reuters додає, що генерал Залужний не погоджувався з президентом Зеленським у низці питань, а рішення про його усунення ухвалюється після торішнього контрнаступу, яке не виконало багатьох сподівань щодо повернення значної частини територій, захоплених росією.

Американські оглядачі, зокрема, Стівен Пайфер, експерт зі Східної Європи зі Стенфордського університету та колишній посол США в Україні, також застерігають від того, що виглядає як розкол між політичним та військовим керівництвом України, але вважають, що США повинні триматися трохи далі від цієї справи, що є внутрішнім питанням України.

У четвер Залужний опублікував колонку на сайті CNN, де окреслив ключові підходи для Києва й Заходу, які можуть допомогти українським силам перемагати Росію на полі бою.

У ній, зокрема, генерал наголошує на важливості усвідомлення переваги ворога в людських ресурсах і здійснення «непопулярних заходів» з широкої мобілізації населення.

Стаття у CNN була написана до появи повідомлень про можливий план президента Володимира Зеленського знати Залужного з його посади.