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У ЗСУ повідомили масштаби використання снарядів армією рф в Україні
У ЗСУ повідомили масштаби використання снарядів армією рф в Україніhttps://racurs.ua/ua/n192025-u-zsu-povidomyly-masshtaby-vykorystannya-snaryadiv-armiieu-rf-v-ukrayini.htmlРакурс
Зараз окупанти відстрілюють близько 30 тисяч снарядів на день.
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Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.
Ймовірно, це пов’язано з погодними умовами та досить несприятливою внутрішньою ситуацією всередині росії. Якщо раніше вони відстрілювали 60 тис. боєприпасів на день, то зараз це в районі 30 тис., — зазначив офіцер в ефірі телемарафону.
Євлаш не уточнив, у який саме період росіяни почали відстрілювати 60 тис. снарядів.
За інформацією аналітика «Forbes Україна» Володимира Даценка, 40−50 тис. боєприпасів окупаційні війська відстрілювали упродовж першого півріччя широкомасштабної війни. Пік у 60 тис. припав на червень 2022 року і наступу на Сєвєродонецьк.
Історія питання
Станом на початок січня 2024 року, за інформацією The Wall Street Journal, окупанти відстрілювали у середньому десять тисяч снарядів.
Про те, що перевага у снарядах на фронті зараз п’ять до одного на користь росії, раніше писала The Wall Street Journal.
За оцінкою голови естонської розвідки Антса Ківісельга, станом на кінець жовтня 2023 року рф мала на складах 4 млн артснарядів, і ще 350 тис. поставила Північна Корея.
Без нових поставок від третіх країн підтримувати темп артилерійського вогню у 10−12 тис. боєприпасів на добу агресор може до кінця 2024 року, після чого буде змушений поповнювати запаси.
В Авдіївці нестачу снарядів компенсують лише FPV-дрони та безпілотники, пристосовані під «скиди» боєприпасів. Це яскраво демонструє робота батареї управління і артрозвідки 110-ої бригади.
Це «снарядний голод». Там реально страшний «снарядний голод». І це не тільки в Авдіївку не завезли снаряди. Снаряди не завезли в Україну. Тобто доля Авдіївки стала заручницею того, що відбувається в конгресі США, де Трамп фактично особисто заблокував військову допомогу Україні. Існує велика ймовірність того, що саме Авдіївка стане першим прямим результатом «снарядного голоду», і що доведеться з неї відходити, — сказав Євген Дикий, екс-командир підрозділу батальйону «Айдар» в інтервʼю Espresso.
До весни ЄС може не встигнути поставити Україні 1 млн раніше обіцяних артилерійських снарядів — тому Чехія закликає профінансувати частину поза межами Європи.
Про це четверо дипломатів розповіли виданню Politico. До березня Євросоюз, ймовірно, поставить Україні понад 520 тис. снарядів. Пропозиція Чехії збільшує ймовірність того, що ЄС звернеться до збройових компаній Туреччини, Південної Кореї чи ПАР, щоб відправити решту.
Ідею про те, що снаряди можна отримати поза межами Європейського Союзу озвучив, зокрема, чеський прем'єр.