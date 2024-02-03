У ЗСУ повідомили масштаби використання снарядів армією рф в Україні

https://racurs.ua/ua/n192025-u-zsu-povidomyly-masshtaby-vykorystannya-snaryadiv-armiieu-rf-v-ukrayini.html

Ракурс

Зараз окупанти відстрілюють близько 30 тисяч снарядів на день.

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Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Ймовірно, це пов’язано з погодними умовами та досить несприятливою внутрішньою ситуацією всередині росії. Якщо раніше вони відстрілювали 60 тис. боєприпасів на день, то зараз це в районі 30 тис., — зазначив офіцер в ефірі телемарафону.

Євлаш не уточнив, у який саме період росіяни почали відстрілювати 60 тис. снарядів.

За інформацією аналітика «Forbes Україна» Володимира Даценка, 40−50 тис. боєприпасів окупаційні війська відстрілювали упродовж першого півріччя широкомасштабної війни. Пік у 60 тис. припав на червень 2022 року і наступу на Сєвєродонецьк.

Історія питання

Станом на початок січня 2024 року, за інформацією The Wall Street Journal, окупанти відстрілювали у середньому десять тисяч снарядів.

Про те, що перевага у снарядах на фронті зараз п’ять до одного на користь росії, раніше писала The Wall Street Journal.