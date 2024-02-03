Біля лікарні у Львові патрульні авто із затриманими п'яними водіями утворили чергу

https://racurs.ua/ua/n192028-bilya-likarni-u-lvovi-patrulni-avto-iz-zatrymanymy-p-yanymy-vodiyamy-utvoryly-chergu.html

Ракурс

Біля однієї з лікарень Львова утворилася черга з поліцейських авто.

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На фото, яке розповсюдила у своїх соцмережах Патрульна поліція Львова, кілька поліцейських автомобілів чекають своєї черги, аби перевірити керманичів на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

У ніч з п’ятниці, 2 лютого, на суботу, 3 лютого, патрульні 2-го батальйону склали 16 протоколів за ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.