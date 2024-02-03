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Ракурс
Біля лікарні у Львові патрульні авто із затриманими п'яними водіями утворили чергу

Біля лікарні у Львові патрульні авто із затриманими п’яними водіями утворили чергу

3 лют 2024, 21:19
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Біля однієї з лікарень Львова утворилася черга з поліцейських авто.


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На фото, яке розповсюдила у своїх соцмережах Патрульна поліція Львова, кілька поліцейських автомобілів чекають своєї черги, аби перевірити керманичів на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

У ніч з п’ятниці, 2 лютого, на суботу, 3 лютого, патрульні 2-го батальйону склали 16 протоколів за ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Ця кількість вражає. Шановні громадяни, усі ми хочемо змін на краще в державі, але не всі можуть змінити себе. Такі дії є небезпечними і бездумними. Пам’ятайте про наслідки — дотримуйтесь ПДР, — нагадали у Патрульній поліції Львова

Джерело: Ракурс


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