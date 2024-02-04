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Ракурс
На фронті загинув український чемпіон світу та Європи з паверліфтингу

На фронті загинув український чемпіон світу та Європи з паверліфтингу

4 лют 2024, 14:16
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На війні загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь.


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Про це написав віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Вадим Кисіль.

Олександр був одним з найсильніших людей України. Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми. У 2020 році Олександр Білоконь здобув звання майстра спорту по богатирських іграх.

У цьому ж році на змаганнях за титул «Найсильнішої людини України-2020», у 95-кілограмовій ваговій категорії спортсмен посів перше місце в фіналі.

У 2021 році в Білій Церкві на стадіоні «Трудові резерви» відбувся «Фінал першої ліги стронгмену — 2021», де сім найсильніших чоловіків з усієї України змагалися у завершальному змаганні сезону. Саме Олександр тоді встановив рекорд України з перетягування вантажівок.

Джерело: Ракурс


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