У Нікополі убили заступника мера

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Ракурс

На місці вбивства заступника голови Нікопольської міської ради працюють всі служби поліції.

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8 лютого о 9.00 до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику голови Нікопольської ради.

На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.

Поліцейські встановили прикмети нападника. Наразі триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного.

Про те, що позашляховик «Ленд Крузер» розстріляли люди у військовій формі видання TrueUА повідомили джерела у правоохоронних органах. За кермом перебував заступник міського голови Віталій Журавльов.

Внаслідок обстрілу сталося загоряння автомобіля, а водій отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.