Норвегія планує збільшити виробництво систем NASAMS - частину передадуть Україні

https://racurs.ua/ua/n192217-norvegiya-planuie-zbilshyty-vyrobnyctvo-system-nasams-chastynu-peredadut-ukrayini.html

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Уряд Норвегії запропонував парламенту замовити у виробника більше пускових установок та центрів управління вогнем систем ППО NASAMS, щоб передати їх, зокрема, Україні

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Конкретно уряд пропонує замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще 10 пускових установок та чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS.

Інвестиції замовлення сягнуть 3,45 млрд норвезьких крон — понад 300 млн євро.

Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки є широкомасштабними та жорстокими, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України, — прокоментував міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Скільки обладнання з нового замовлення може надійти в Україну, не уточнено.

У грудні 2023 року уряд Норвегії погодив передачу додаткових систем протиповітряної оборони NASAMS для України на 30 млн дол. Тоді повідомлялося, що частину зазначеного обладнання відправлять одразу із запасів збройних сил країни, щоб забезпечити швидку доставку в Україну, а решта буде замовлена та доставлена пізніше.

Передбачалося замовлення восьми пускових установок та чотирьох пунктів управління. В уряді уточнили, що вартість запланованої до передачі Україні техніки із запасів збройних сил Норвегії еквівалентна вартості замовленої. Додаткові пускові установки та командні пункти можуть бути включені в системи NASAMS, які вже розгорнуті на території України, або будуть сформовані нові.