Росіяни тиснуть на Авдіївку з півдня й півночі, заходять на околиці міста

https://racurs.ua/ua/n192218-rosiyany-tysnut-na-avdiyivku-z-pivdnya-y-pivnochi-zahodyat-na-okolyci-mista-karta.html

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Ситуація в Авдіївці дуже складна, окупанти вже на околицях міста.

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Про це 9 лютого в ефірі телемарафону повідомив голова МВА Віталій Барабаш

Окупанти намагаються реалізувати свої плани щодо оточення міста з південного та північного напрямків. Водночас намагаються штурмувати в лобову й відрізати Авдіївський коксохім від міста. Потужно тиснуть саме біля коксохіму, — повідомив начальник МВА.

Він додав, що росіяни хочуть відрізати стару частину міста та підтвердив, що окупанти вже на околицях міста. Однак ЗСУ намагаються їх вибити.

Сили ворога в рази більші. Однак Авдіївка не впала, як пишуть деякі телеграм-канали. Якщо так хтось заявляє, то це, у першу чергу, неповага до захисників, які боронять це місто. До того, щоб «все пропало», ще дуже далеко, — наголосив Барабаш.

Російські війська намагаються оточити Авдіївку з півдня й півночі, заходять на околиці міста. Сили оборони не дають їм просунутись, повідомив начальник МВА. Станом на сьогодні у місті залишається близько 935 людей.