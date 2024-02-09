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Росіяни тиснуть на Авдіївку з півдня й півночі, заходять на околиці міста
Росіяни тиснуть на Авдіївку з півдня й півночі, заходять на околиці міста (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n192218-rosiyany-tysnut-na-avdiyivku-z-pivdnya-y-pivnochi-zahodyat-na-okolyci-mista-karta.htmlРакурс
Ситуація в Авдіївці дуже складна, окупанти вже на околицях міста.
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Про це 9 лютого в ефірі телемарафону повідомив голова МВА Віталій Барабаш
Окупанти намагаються реалізувати свої плани щодо оточення міста з південного та північного напрямків. Водночас намагаються штурмувати в лобову й відрізати Авдіївський коксохім від міста. Потужно тиснуть саме біля коксохіму, — повідомив начальник МВА.
Він додав, що росіяни хочуть відрізати стару частину міста та підтвердив, що окупанти вже на околицях міста. Однак ЗСУ намагаються їх вибити.
Сили ворога в рази більші. Однак Авдіївка не впала, як пишуть деякі телеграм-канали. Якщо так хтось заявляє, то це, у першу чергу, неповага до захисників, які боронять це місто. До того, щоб «все пропало», ще дуже далеко, — наголосив Барабаш.
Російські війська намагаються оточити Авдіївку з півдня й півночі, заходять на околиці міста. Сили оборони не дають їм просунутись, повідомив начальник МВА. Станом на сьогодні у місті залишається близько 935 людей.
На жаль, жодної вцілілої будівлі немає у місті, дуже давно вже. Немає будівлі, яка могла б хоч трішки убезпечити життя людей, бо зараз здебільшого ворог застосовує ФАБ-500, багатоповерхові будинки складають як карткові. Дуже часто в цих підвалах залишаються люди, на жаль, ми не можемо їх звідти дістати. Немає такої будівлі, підвалу, сховища, яке б втримало ці удари, які проходять цілодобово по місту, — повідомив Барабаш 8 лютого.
Він розповів, що кожного дня місто змінюється реально по годинах, немає жодної такої ділянки навколо нашого міста, де було б більш-менш спокійно.
Дійсно штурмують дуже великими силами. Зараз, поки що, погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку. Але ж ми розуміємо, якщо впадуть морози, то поїде й техніка, і буде набагато складніше, — розповів Барабаш.