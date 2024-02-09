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Медіа назвали кандидатів на посади очільників Генштабу та командувача Сухопутних сил

Медіа назвали кандидатів на посади очільників Генштабу та командувача Сухопутних сил

9 лют 2024, 17:42
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Після відставки Валерія Залужного та призначення на посаду головкома ЗСУ Олександра Сирського медіа прогнозують, хто очолить Командування Сухопутних сил та Генеральний штаб.


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«Дзеркало тижня» з посиланням на джерела 9 лютого написало, що новим командувачем Сухопутних військ може стати заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Начальником Генерального штабу нібито планують призначити командувача Силами територіальної оборони (ТрО) Анатолія Баргилевича.

Павлюк — генерал-лейтенант, у 1991−2006 роках пройшов шлях від командира танкового взводу 47-ї гвардійської танкової дивізії до заступника командира 30 окремої механізованої бригади (ОМБр).

У 2006−2007 роках командував українським миротворчим контингентом в Косово, потім служив начальником штабу 30-ї ОМБр, а у 2010−2015 роках був командиром 24-ї ОМБр.

Ця бригада відзначилась у боях за звільнення Слов’янська, Краматорська, Сіверська, Лисичанська, просунулась на луганському напрямку та забезпечила деблокування Луганського аеропорту.

Далі Павлюк був у командуванні ЗСУ, зокрема з липня 2021 до березня 2022-го обіймав посаду командувача Операції об'єднаних сил (ООС).

З початком повномасштабної війни Павлюк керував обороною на Сході, у травні 2022 — лютому 2023 року був начальником штабу — заступником командувача Сухопутних військ та командувачем Угруповання сил і засобів оборони Києва. Згодом обійняв посаду першого заступника міністра оборони України.

Генерал-майор Баргилевич з 2020 до 2022 року був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони. На початку повномасштабного російського вторгнення очолив оборону Києва на гостомельському напрямку. Півтора року Брагилевич очолював штаб оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», яке брало участь в наступі у Харківській області у 2022 році.

У жовтні 2023 року Брагилевич очолив Командування сил ТрО.

Джерело: Ракурс


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