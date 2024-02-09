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Росіяни розбили бомбами майстерню на Сумщині - троє загиблих
Росіяни розбили бомбами майстерню на Сумщині — троє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192226-rosiyany-rozbyly-bombamy-maysternu-na-sumschyni-troie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Троє загиблих та четверо травмованих осіб — це наслідки авіаудару рф по Сумщині 9 лютого.
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У Національній поліції розповіли, що по обіді по Сумському району ворог випустив сім керованих авіабомб. В одному із сіл рашисти поцілили по майстерні агрофірми.
Загиблі та поранені — цивільні працівники підприємства. Поліція та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.
В Юнаківській, Хотінській та Миколаївській громадах зруйновані чотири приватні будинки, склад, пошкоджене фермерське господарство. Крім загиблих, поранені четверо людей.