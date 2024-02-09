Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни розбили бомбами майстерню на Сумщині - троє загиблих

Росіяни розбили бомбами майстерню на Сумщині — троє загиблих (ФОТО)

9 лют 2024, 18:56
999

Троє загиблих та четверо травмованих осіб — це наслідки авіаудару рф по Сумщині 9 лютого.


.

У Національній поліції розповіли, що по обіді по Сумському району ворог випустив сім керованих авіабомб. В одному із сіл рашисти поцілили по майстерні агрофірми.

Загиблі та поранені — цивільні працівники підприємства. Поліція та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

В Юнаківській, Хотінській та Миколаївській громадах зруйновані чотири приватні будинки, склад, пошкоджене фермерське господарство. Крім загиблих, поранені четверо людей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів