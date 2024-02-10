Британська розвідка оцінила удар ЗСУ по аеродрому «Бельбек». Фото:

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Удар ЗСУ по аеродрому «Бельбек» в тимчасово окупованому Криму призвів до знищення бункера координаційного центру радіолокаційного контролю російських загарбників.

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Це, ймовірно, не лише погіршить здатність країни-агресора координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні, але й збільшить навантаження на і без того розтягнутий парк літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління A-50. Крім того, зросте навантаження на все більш виснажений пул підготовленого персоналу росіян, який здатний керувати повітряними операціями. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 10 лютого.

Британці наголосили, що повітряна доктрина рф для координації своїх винищувачів, значною мірою покладається на наземні пункти управління, такі як «Бельбек». Зазначається, що майже напевно, російські пілоти та наземний персонал наразі страждають від бойової втоми.

Також у зведенні зазначається, що будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму можуть посилити тиск, створити підвищену ймовірність помилки або прорахунку.

Нагадаємо, 31 січня Сили оборони України уразили в окупованому Криму аеродром «Бельбек», який використовують російські загарбники. У мережі повідомляли, що дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв’язку аеродром. Було ліквідовано 10 російських військовослужбовців, серед них — командир російської авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.

Згодом у мережі опублікували відео прольоту Storm Shadow/Scalp EG над позиціями російської ППО в тимчасово окупованому Криму. Заявлялося, що ця крилата ракета вдарила по аеродрому «Бельбек».