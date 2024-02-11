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Ракурс
Мобільні групи ППО захищають небо Київщини, фото: Сергій Наєв

Половину ворожих дронів на Київщині знищили мобільні групи ППО — Наєв

11 лют 2024, 10:36
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На Київському напрямку в ніч на сьогодні, 11 лютого, половину знищених ворожих безпілотних літальних апаратів збили мобільні вогневі групи.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Сьогодні вночі на Київському напрямку у ході чергового відбиття удару БПЛА типу «Shahed-136/131» 5 з 10-ти знищених Силами оборони цілей було збито мобільними вогневими групами, що озброєні зенітними гарматами та великокаліберними кулеметами, — зазначив він.

Мобільні групи ППО захищають небо Київщини, фото: Сергій Наєв

Нагадаємо, у КМВА повідомляють, що усі «шахеди», які цієї ночі прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста.

Джерело: Ракурс


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