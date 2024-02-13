Армійці розширили сіру зону довкола Кринок

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Ракурс

На лівобережжі Херсонщини українські військові розширили сіру зону.

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Морські піхотинці встановили державний прапор України на водонапірній вежі у селі Кринки, повідомили 13 лютого аналітики ресурсу DeepState.

Прапор встановили бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Військові опублікували відео, на якому видно, як прапор України майорить на вежі у населеному пункті.

Село Кринки є частиною плацдарму Сил оборони на лівому березі Дніпра у Херсонській області, довкола якого з осені 2023 року тривають позиційні бої.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти на Херсонському напрямку попри значні втрати не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Упродовж 12 лютого супротивник здійснив два марних штурми позицій українських військ. Водночас бійці Сил оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам утрат у живій силі та техніці.

Ворог також постійно підтягує резерви та здійснює штурмові дії, намагаючись витіснити українських захисників.

Нещодавно на околицях села Кринки українські військові за допомогою ударного безпілотника знищили російських окупантів, які їхали на мотовсюдиході Desertcross китайського виробництва.