Росіяни мають запаси танків щонайменше на три роки

https://racurs.ua/ua/n192351-rosiyany-maut-zapasy-tankiv-schonaymenshe-na-try-roky.html

Ракурс

У росії залишаються запаси бронетехніки ще на три роки ведення війни.

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Про це йдеться у звіті британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Military Balance. Його публікує агенція Reuters.

За їхніми підрахунками, росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 2 тис. 900 танків. На озброєнні залишаються 1 тис. 750 основних бойових танків — від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 і Т-90, ще 4 тис. перебувають на зберіганні. Водночас у росії наразі немає потенціалу для інтенсифікації бойових дій, вважають аналітики.

Навіть після втрати такої кількості танків — у тому числі приблизно 1 тис. 120 за минулий рік — росія все ще має приблизно вдвічі більше доступних для бою, ніж Україна, згідно з щорічним військовим балансом IISS, ключовим дослідницьким інструментом для оборонних аналітиків.

Генрі Бойд, старший науковий співробітник Інституту з військового потенціалу, сказав, що росія була приблизно «беззбитковою» щодо заміни втраченого. За його оцінками, за минулий рік вона поставила на озброєння ще приблизно 1−1,5 тис. танків.

Але з них, за його словами, щонайбільше 200 були нещодавно побудованими, і переважна більшість були відремонтованими старими моделями.

Москва змогла обміняти якість на кількість… шляхом вилучення тисяч старих танків зі сховищ зі швидкістю, яка інколи може досягати 90 танків на місяць, — йдеться у звіті.

Запаси, що зберігаються в росії, означали, що Москва «потенційно може зазнати ще близько трьох років великих втрат і поповнювати резервуари зі запасів, навіть за нижчого технічного стандарту, незалежно від її здатності виробляти нове обладнання».