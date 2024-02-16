Бої за Авдіївку - проти Третьої штурмової 15 тис. росіян, Зеленський знає усе про поле бою

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Сили оборони продовжуют утримувати місто Авдіївка, що за 15 км від окупованого Донецька.

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Я детально розумію, що відбувається, на контакті з нашим військовим керівництвом, — сказав президент України Володимир Зеленський про ситуацію в Авдіївці.

Він додав, що не хоче говорити, «які вони нові підходи застосовують».

Ми пам’ятаємо, що рф робить з нашими селами й містами. Вона не заспокоїться поки не зруйнує все живе, що там є, — заявив президент у Берліні 16 лютого.

Проти сил 3-ї ОШБр на відведеній ділянці фронту — не менше 15 тисяч особового складу російської армії, повідомили у бригаді.

Наші штурмовики завдали критичних уражень 74-ій та 114-ій мотострілецьким бригадам ЗС рф. Обидва ворожі підрозділи фактично «стерті». Росіяни зазнають непропорційних втрат, однак ситуація залишається надзвичайно тяжкою.

Станом на 13.00 16 лютого в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає.

У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів, — написав командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Утім, українські війська відійшли з позиції «Зеніт» для збереження особового складу і покращення оперативної обстановки, заявив командувач ОСУВ «Таврія».

Тарнавський наголосив, що українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. На інших загрозливих напрямках у разі потреби також здійснюється маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

Також він зазначив, що за дорученням головнокомандувача захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачають боєприпаси та інші засоби ураження.

Командувач також додав, що противник зазнає величезних втрат у живій силі. За добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ «Таврія» втрати росіян склали 711 осіб — найбільше в цьому році.

Намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників.