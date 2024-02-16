Політковська, Литвиненко, Нємцов, Навальний - світ коментає загибель Навального на російській каторзі

https://racurs.ua/ua/n192447-politkovska-lytvynenko-niemcov-navalnyy-svit-komentuie-zagybel-navalnogo-na-rosiyskiy-katorzi.html

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Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний — це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку критиків, убитих путіним.

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Так прокоментував загибель Олексія Навального на російській каторзі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Після кожного вбивства була хвиля обурення, але зрештою путіну це сходило з рук, і світові лідери знову тиснули йому руку. Це спонукало його продовжувати вбивати людей, — заявив міністр Кулеба.

Сьогодні деякі люди продовжують закликати почути путіна чи домовитися з ним. Час покінчити з наївністю. Перш ніж почнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, росія має зазнати поразки в Україні, а путін має нарешті винести урок, — додав очільник МЗС України.

Більшість політиків та оглядачів у світі назвали загибель Навального політичним убивством.

Не хочу чути ніяких співчуттів. Бачили сина в колонії 12 лютого, були на побаченні. Був живий, здоровий, життєрадісний, — заявила Людмила Навальна, матір загиблого російського опозиціонера.

Світові ЗМІ 16 лютого почали повідомляти про смерть Навального.

Sky News перервав трансляцію, щоб повідомити про смерть: «Приходять надзвичайні новини. Засуджений російський опозиціонер Алєксєй Навальний помер у колонії. Повідомляється, що він помер у в’язниці. Агентства пишуть, що він роками сидів у колонії, а тепер помер».

Першими новини про це публікують BBC, Reuters, AFP, Bloomberg та інші великі ЗМІ.

Сьогодні у багатьох країнах відбудуться акції протесту. До них приєднуються Литва, Естонія, Латвія, Грузія, Вірменія, Велика Британія, Франція, Сербія, Норвегія, Чехія, Іспанія, Італія, Швейцарія, Німеччина, Австрія.

У росії у деяких містах люди почали приносити квіти до пам’ятників жертв політичних репресій.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель випустила заяву через смерть Навального: «Я була надзвичайно спустошена, дізнавшись про смерть Олексія Навального. Він став жертвою репресивного насильства. Жахливо, що мужній, безстрашний і відданий своїй справі голос країни придушили жахливими методами»

У Кремлі миттєво відреагували на смерть Навального. Прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що лікарі повинні з’ясувати причину смерті політика.

Реакції в Україні

Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що смерть Навального для путіна — це чорний лебідь. З багатьох причин, але дві найголовніші.

По-перше, вибори путіна отримали ще одну порцію моральної та політичної делегітимації. Всі його надії швидко або хоча б не дуже отримати рукостискання хоча б від когось на Заході теж зазнали шаленого удару. А по-друге, і це навіть важливіше, у рф дуже швидко з’явиться новий лідер протесту проти режиму. Або російські клани його зліплять — можливо і те, й інше. Плани путіна перевантажувати політичну конфігурацію режиму після виборів тепер також зазнають докорінних змін. Ну і звісно цікаво, а що зараз думає Гіркін, який теж у російській в’язниці? — написав Клімкін у Телеграм.

Журналіст Богдан Буткевич вважає, що убивством Навального путін подає сигнал свого страху — що боїться конкуренції настільки, що вбиває і так давно ув’язненого Навального, який не несе йому жодної загрози.

А ще путін подає сигнал елітам — більше не працюють ніякі домовленості, окрім особистої лояльності. Є тільки його воля — карати аж до смерті, якщо він так вважає за потрібне. Повний рімейк епохи пізнього Сталіна з її постійною чисткою всіх, яка спонукатиме елітку замислитися. І наблизить момент смерті пуйла в калюжі власної сечі — як і його кумира Джугашвілі, — написав журналіст.

Заява дружини Навального

Дружина Олексія Навального Юлія виступила із заявою під час виступу на Мюнхенській конференції.