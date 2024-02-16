На відкритті Берлінале у телефоні Забужко завила сирена повітряної тривоги

На відкриттю Берлінале у телефоні Забужко завила сирена повітряної тривоги, фото – пресслужба Берлінале

https://racurs.ua/ua/n192449-na-vidkrytti-berlinale-u-telefoni-zabujko-zavyla-syrena-povitryanoyi-tryvogy.html

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Під час пресконференції, присвяченій відкриттю міжнародного кінофестивалю Берлінале, на телефоні члена конкурсного журі та української письменниці Оксани Забужко неочікувано спрацювала сирена.

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Оксана Стефанівна пояснила, що це сповіщення про завершення повітряної тривоги, що була оголошена в Києві ще вранці. Цей випадковий інцидент став красномовним нагадуванням про війну, що триває в Україні.

На пресконференції Забужко також висловила сподівання, що протягом 10-денного фестивалю їй вдасться «виховати» свого колегу по журі Альберта Серру, каталонського кінорежисера, який раніше висловлював своє захоплення політиками Дональдом Трампом і володимиром путіним.

Як пише The Guardian, журналісти запитали Серру про інтерв’ю 2018 року, в якому він схвально висловлювався про російського президента. Режисер не зміг дати чіткої відповіді.

Я думаю, що політика — це набагато складніше, ніж говорити, що хтось є хорошою чи поганою людиною, — сказав Серра.

За словами Забужко, каталонський режисер повідомив їй, що замовив її книгу «Найдовша подорож» італійською мовою. У цій книзі письменниця розповідає про причини та передумови російсько-української війни.