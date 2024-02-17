Новітні БПЛА з штучним інтелектом може отримати Україні від союзників. Фото:

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Новітні безпілотники від країн Заходу може отримати Україна

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Велика Британія зі Сполученими Штатами Америки та іншими країнами працюють над тим, щоб надати Україні тисячі нових дронів. Ці дрони оснащені штучним інтелектом й можуть одночасно бити по завданих цілях. Про це повідомило Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Як розповів один з учасників програми, дрони з ШІ можна розгорнути у великі флотилії. При цьому БПЛА зв’язуватимуться між собою для наведення на ворожі позиції. Таким чином відпадає необхідність того, щоб кожним окремим безпілотником керував оператор.

Розробники нової технології упевнені, що вона може дозволити ЗСУ придушити певні позиції окупантів за допомогою дронів. Ці безпілотні системи можуть направити Києву найближчі місяці. Однак не виключено, що ці терміни можуть бути порушені.

Нагадаємо, уряд Канади вивчає можливість передачі Україні ракет класу «повітря-земля» CRV7, які раніше планувалося утилізувати. На складах у Канаді зберігається понад 83 тис. таких ракет, які призначена для ударів по наземних цілях.

Джерело: Bloomberg