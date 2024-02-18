Росіяни розстріляли двох українських полонених бійців

https://racurs.ua/ua/n192507-rosiyany-rozstrilyaly-dvoh-ukrayinskyh-polonenyh-biyciv-video.html

Ракурс

Вранці 18 лютого війська рф розстріляли двох українських військовополонених в смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця».

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Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ.

Рідні українських захисників, яких не евакуювали з позиції «Зеніт» в Авдіївці, впізнали тіла військових на відео, яке поширили росіяни. Івана Житника з позивним «Джанго» впізнала сестра Катерина — по одягу й пляшці з водою, яку він тримав в руках коли вона говорила з ним по відеозвʼязку.

Андрія Дубницького (Байрактар), який залишався на позиції разом з іншими пораненими, впізнала за татуюванням дружина. Георгія Павлова з позивним «Панда» впізнала мама. Проєкт DeepState стверджує, що окупанти розстріляли усіх шістьох полонених українських воїнів на «Зеніті».

Побратими також впізнали бійців з відео, яке нещодавно поширилося московитами у мережі. На кадрах розстріляні тіла лежать у приміщенні гаражу № 1.

Музей знаходився на території колишньої в/ч Зеніт. Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було четверо неходячих хлопців (поранені) та двох ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися.

«Новинарня» відтворила хронологію тих подій.