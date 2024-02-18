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Россияне расстреляли двух украинских пленных бойцов (ВИДЕО)
Россияне расстреляли двух украинских пленных бойцов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192507-rossiyane-rasstrelyali-dvuh-ukrainskih-plennyh-boycov-video.htmlРакурс
Вранці 18 лютого війська рф розстріляли двох українських військовополонених в смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця».
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Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ.
Рідні українських захисників, яких не евакуювали з позиції «Зеніт» в Авдіївці, впізнали тіла військових на відео, яке поширили росіяни. Івана Житника з позивним «Джанго» впізнала сестра Катерина — по одягу й пляшці з водою, яку він тримав в руках коли вона говорила з ним по відеозвʼязку.
Андрія Дубницького (Байрактар), який залишався на позиції разом з іншими пораненими, впізнала за татуюванням дружина. Георгія Павлова з позивним «Панда» впізнала мама. Проєкт DeepState стверджує, що окупанти розстріляли усіх шістьох полонених українських воїнів на «Зеніті».
Побратими також впізнали бійців з відео, яке нещодавно поширилося московитами у мережі. На кадрах розстріляні тіла лежать у приміщенні гаражу № 1.
Музей знаходився на території колишньої в/ч Зеніт. Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було четверо неходячих хлопців (поранені) та двох ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися.
«Новинарня» відтворила хронологію тих подій.
Прорвавшись до Царської охоти через трубу, ворог потім використав ще один вихід у 1500 метрах вище Зеніту. І відповідно, почав там закріплюватися. Кацапи продовжили тиск з Опитного, рухаючись до свої співвиродків там. Об'єднавшись, вони утворили оточення Зеніту.
Довгий час не приймалося рішення про відхід, аж поки 13.02 не почало закінчуватися БК та запаси води. Була невдала спроба деблокуватися як раз бійцями, які були потім розстріляні. Розуміючи вже трагедію та безперспективність оборони, було дано команду прориватися з боєм малими групами. Тут трапився неприємний інцидент, який вже описував інший боєць в інстаграмі, коли командир сказав про поранених «Кидайте їх нафіг і спалюйте все». Біда ще в тому, що це почув саме поранений боєць.
14 лютого почався вихід малими групами, а пораненим пообіцяли евакуацію, яка мала прибути 15.02. З 5 пораненими залишився один із вцілілих бійців. Інший боєць Панда перед смертю напише: «Мені пох**й, що зі мною буде, а хлопців шкода». Наступного дня, орієнтовно з 12 години на позицію прийшли кацапи, а вже 16.02 в кацапських медіа з’явилися кадри розстріляних бійців.
Швидше за все, хлопці були розстріляні одразу 15.02. Ще один із бійців перед смертю встиг написати «ні хліба, ні х*я, і води залишилося пів пляшки». На кадрах з тілами один з бійців так і залишився тримати ту пляшку після смерті.
Серія помилок і затягування з рішучими діями привели до такої трагедії. А ворог вчергове довів, що йому байдуже на всі правила війни, — написала «Новинарня».
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