У росії знайшли тіло Навального, 12 тис. людей вимагають видати його близьким загиблого

У росії знайшли тіло Навального, 12 тис. людей вимагають видати близьким загиблого

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Тіло Олексія Навального знаходиться у морзі окружної клінічної лікарні Салехарда.

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Про це пише «Нова газета Європа» з посиланням на джерело.

За даними співрозмовника видання, тіло політика доправили до лікарні увечері 16 лютого. Станом на 17 лютого розтин не проводився. Журналісти припускають, що в лікарні чекають на фахівців з Москви. Видання нагадує, що до Салехарда з Москви зазвичай прибувають лише два рейси, проте місцевий таксист повідомив журналістам, що ввечері 17 лютого в аеропорту Салехарда приземлилися два борти поза розкладом.

Невеликі літаки. Перший джет сів близько шостої вечора, його зустрічали машини Слідчого комітету. А другий прилетів години за півтори. Я сам особисто не бачив, хто на ньому прибув, але колеги говорили, що з літака вийшли чоловік вісім, пройшли до аеропорту", — заявив співрозмовник видання. Своєю чергою, журналісти припускають, що другим спецрейсом якраз могли прилетіти експерти, які мають провести розтин.

Водночас співробітник салехардської станції швидкої допомоги розповів виданню, що на тілі Навального були виявлені синці.

Такі пошкодження, як їх описували ті, хто бачив, з’являються від судом. Людина б'ється в конвульсіях, її намагаються втримати, от синці і з’являються. А ще казали, що на грудях у нього теж синець є. Але такий, що виникає у зв’язку з непрямим масажем серця. Тобто реанімувати його таки намагалися, і помер він, швидше за все, від зупинки серця. Але чому сталася ця зупинка, поки ніхто нічого не каже, — заявив співрозмовник.

Соратники Олексія Навального 17 лютого повідомили, що влада рф не видала тіло політика його матері. При цьому залишалося незрозумілим, де знаходиться тіло Навального. Як писала прес-секретар політика Кіра Ярмиш, у колонії стверджували, що тіло перебуває у морзі Салехарда, проте у самому морзі матері політика заявили, що тіла у них немає.

Пізніше Ярмиш повідомила, що у Слідчому комітеті відмовилися видавати тіло родичам, доки не завершиться перевірка. За словами координатора у кримінальних справах правозахисного проекту «ОВД-Інфо» Єви Левенберг, перевірка може тривати до 30 днів. При цьому в «ОВД-Інфо» уточнили, що тіло можуть не повертати і довше:

Окрім перевірки є розслідування справи, і в його рамках рішення про видачу тіла ухвалює лише орган, який проводить перевірку.

Раніше представник колонії, де відбував термін Навальний, заявив його матері, що політик помер від «синдрому раптової смерті». Є версія, що в колонії могли говорити про раптову серцеву смерть.

Тим часом понад 12 тис. людей направили звернення до СК із вимогою видати тіло Олексія Навального його близьким, повідомляє правозахисний проект «ОВД-Інфо». Надсилати звернення до СК проект закликав увечері 17 лютого.

Добитися справедливості для Олексія Навального та його родини зараз допоможе лише солідарність. Вчора ОВС-Інфо запустив збір звернень до Слідчого комітету: разом із вами ми домагаємось видачі тіла Олексія. Менше, ніж за добу, понад 12 тисяч осіб відправили звернення через сервіс «Дятел», — пише проект.

Також правозахисники наголосили, що видача тіла має відбутися якнайшвидше.