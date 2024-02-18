Хто із мерів заробляє найбільше

https://racurs.ua/ua/n192510-media-porahuvaly-zarplaty-meriv-naybilshe-zarobyv-terehov-nayskromnishyy-truhanov.html

Ракурс

Хто із мерів заробляє найбільше, зясували журналісти.

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Видання «Слово і діло» порахувало зарплати очільників громад.

Перше місце посів мер Харкова, Ігор Терехов. Йому виплатили більше 1,7 млн грн. На другому місці мер Черкас від партії «За Майбутнє" Анатолій Бондаренко (понад 1,3 млн грн), на третьому міськи йголова Луцька (також від партії За Майбутнє" Ігор Поліщук (1 млн грн).

На 4−5 місцях мери Дніпра та Києва — Борис Філатов та Віталій Кличко

Найскромнішим виявився мер Одеси — Труханов, який отримав 285 тисяч гривень зарплатні.

Луцький міський голова Ігор Поліщук уже прокоментував цю інформацію у себе на Фейсбук: