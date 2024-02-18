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Хто із мерів заробляє найбільше
Медіа порахували зарплати мерів: найбільше заробив Терехов, найскромніший — Трухановhttps://racurs.ua/ua/n192510-media-porahuvaly-zarplaty-meriv-naybilshe-zarobyv-terehov-nayskromnishyy-truhanov.htmlРакурс
Хто із мерів заробляє найбільше, зясували журналісти.
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Видання «Слово і діло» порахувало зарплати очільників громад.
Перше місце посів мер Харкова, Ігор Терехов. Йому виплатили більше 1,7 млн грн. На другому місці мер Черкас від партії «За Майбутнє" Анатолій Бондаренко (понад 1,3 млн грн), на третьому міськи йголова Луцька (також від партії За Майбутнє" Ігор Поліщук (1 млн грн).
На 4−5 місцях мери Дніпра та Києва — Борис Філатов та Віталій Кличко
Найскромнішим виявився мер Одеси — Труханов, який отримав 285 тисяч гривень зарплатні.
Луцький міський голова Ігор Поліщук уже прокоментував цю інформацію у себе на Фейсбук:
Журналісти забули вказати, що за 2022 рік я переказав на ЗСУ із цієї ж зарплати понад 350 тисяч гривень, з початку повномасштабного вторгнення по грудень 2023 року — 785 тисяч гривень, а з початку повномасштабного вторгнення і до тепер — близько 850 тисяч гривень.