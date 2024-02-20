Болгарія затримує обіцяне постачання Україні 100 бронетранспортерів

https://racurs.ua/ua/n192565-bolgariya-zatrymuie-obicyane-postachannya-ukrayini-100-bronetransporteriv.html

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Болгарія затримує поставку 100 бронетранспортерів для української армії, тому що міністерство оборони попросило НАТО покрити транспортні витрати.

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Видання Euractiv нагадує 20 лютого, що рішення про відправлення машин було ухвалено в парламенті понад три місяці тому, і міністерство внутрішніх справ Болгарії та міністерство оборони України підписали угоду про постачання бронетранспортерів.

Болгарія може надати велику допомогу Україні, але це відкладається через те, що міністерство оборони не працює оптимально, — заявив депутат Івайло Мірчев.

Міністр оборони Тодор Тагарев постійно піддається критиці за повільні дії.

Болгарія може допомогти, але це не відбувається в потрібному темпі, і я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення щодо бронетранспортерів майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТР із Софії в Русе (місто на Дунаї в Північно-Східній Болгарії), — підкреслив Мірчев.

За словами міністра оборони Болгарії, затримка сталася тому, що Софія перевіряла, чи зможуть союзники по НАТО профінансувати перевезення.