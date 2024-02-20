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Болгарія затримує обіцяне постачання Україні 100 бронетранспортерів
Болгарія затримує обіцяне постачання Україні 100 бронетранспортерівhttps://racurs.ua/ua/n192565-bolgariya-zatrymuie-obicyane-postachannya-ukrayini-100-bronetransporteriv.htmlРакурс
Болгарія затримує поставку 100 бронетранспортерів для української армії, тому що міністерство оборони попросило НАТО покрити транспортні витрати.
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Видання Euractiv нагадує 20 лютого, що рішення про відправлення машин було ухвалено в парламенті понад три місяці тому, і міністерство внутрішніх справ Болгарії та міністерство оборони України підписали угоду про постачання бронетранспортерів.
Болгарія може надати велику допомогу Україні, але це відкладається через те, що міністерство оборони не працює оптимально, — заявив депутат Івайло Мірчев.
Міністр оборони Тодор Тагарев постійно піддається критиці за повільні дії.
Болгарія може допомогти, але це не відбувається в потрібному темпі, і я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення щодо бронетранспортерів майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТР із Софії в Русе (місто на Дунаї в Північно-Східній Болгарії), — підкреслив Мірчев.
За словами міністра оборони Болгарії, затримка сталася тому, що Софія перевіряла, чи зможуть союзники по НАТО профінансувати перевезення.
Це не проста транспортна операція, тому що необхідно залучити значну кількість залізничних потягів, — заявив Тагарєв.