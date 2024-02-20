Росіяни після масової втрати літаків стали значно менше літати

https://racurs.ua/ua/n192576-rosiyany-pislya-masovoyi-vtraty-litakiv-staly-znachno-menshe-litaty.html

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В операційній зоні ОСУВ «Таврія» противник за минулу добу скоротив активність авіації — завдав лише два авіаудари, але провів 42 бойових зіткнення та вчинив 1040 артобстрілів.

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Про те, що росіяни після масової втрати літаків стали значно менше літати, розповів й речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ворог розуміє, що його вже можуть дістати й «вже так нахабно вони себе не ведуть».

Як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямку після падіння літаків російських, після їх знищення певний період окупанти не наважуються підлітати ближче. Бо чим ближче підлітає літак з керованими авіабомбами під крилами, тим далі ті бомби можуть летіти вглиб нашої оборони, — сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, з 17 по 19 лютого підрозділи ППО збили шість російських бомбардувальників та винищувачів Су.

Командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив 20 лютого, що на Запорізькому напрямку і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом чотири скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії.

На Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами — тут наші захисники й захисниці відбили дев’ять атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати агресора неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбито 21 атаку.

На Новопавлівському напрямку противник намагався йти наступ в районі населеного пункту Старомайорське.

На Запорізькому напрямку суттєвих змін також не відбулося — Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.