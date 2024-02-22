Через перекриття трас у Польщі українці запізнюються на потяги

Через перекриття трас фермерами в Польщі українці запізнюються на потяги до України

https://racurs.ua/ua/n192650-cherez-perekryttya-tras-u-polschi-ukrayinci-zapiznuutsya-na-potyagy.html

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Через перекриття трас фермерами в Польщі українці запізнюються на потяги до України.

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В Укрзалізниці зазначили, що «ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс».

Залізничники обіцяють зробити все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.

Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

Опція доступна для наступних поїздів: