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Ракурс
Через перекриття трас фермерами в Польщі українці запізнюються на потяги до України

Через перекриття трас у Польщі українці запізнюються на потяги

22 лют 2024, 18:45
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Через перекриття трас фермерами в Польщі українці запізнюються на потяги до України.


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В Укрзалізниці зазначили, що «ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс».

Залізничники обіцяють зробити все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.

Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

Опція доступна для наступних поїздів:

  • № 768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
  • № 32 Перемишль — Запоріжжя;
  • № 52 Перемишль — Київ;
  • № 716 Перемишль — Київ;
  • № 706 Перемишль — Київ;
  • № 90 Перемишль — Київ;
  • № 94 Хелм — Харків;
  • № 24 Хелм — Київ;
  • № 20 Хелм — Київ;
  • № 120 Хелм — Дніпро.

Укрзалізниця не гарантує наявність вільних місць.

Джерело: Ракурс


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