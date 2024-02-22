Через перекриття трас у Польщі українці запізнюються на потяги

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Через перекриття трас фермерами в Польщі українці запізнюються на потяги до України
Через перекриття трас у Польщі українці запізнюються на потягиhttps://racurs.ua/ua/n192650-cherez-perekryttya-tras-u-polschi-ukrayinci-zapiznuutsya-na-potyagy.htmlРакурс
Через перекриття трас фермерами в Польщі українці запізнюються на потяги до України.
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В Укрзалізниці зазначили, що «ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс».
Залізничники обіцяють зробити все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.
Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.
Опція доступна для наступних поїздів:
- № 768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
- № 32 Перемишль — Запоріжжя;
- № 52 Перемишль — Київ;
- № 716 Перемишль — Київ;
- № 706 Перемишль — Київ;
- № 90 Перемишль — Київ;
- № 94 Хелм — Харків;
- № 24 Хелм — Київ;
- № 20 Хелм — Київ;
- № 120 Хелм — Дніпро.
Укрзалізниця не гарантує наявність вільних місць.