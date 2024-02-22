Україна отримала десятки евакуаційних бронетранспортерів M113

https://racurs.ua/ua/n192652-ukrayina-otrymala-desyatky-evakuaciynyh-bronetransporteriv-m113-video.html

Ракурс

Сили оборони отримали нові бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою.

.

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України, а ще кілька сотень очікуються найближчим часом.

Техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.

Після початку широкомасштабного російського вторгнення Україна отримала сотні гусеничних бронетранспортерів M113. Ця бронетехніка надходить із низки країн світу, які надають Україні військову допомогу. Також цю техніку купуються різними волонтерськими організаціями.

БТР M113 у різних модифікаціях перебувають на озброєнні різних підрозділів Сил оборони та залучаються безпосередньо до бойових дій.

Він став наймасовішим БТРом в історії: за час серійного виробництва було випущено 80 000 машин. Тривалий час M113 залишався основним бронетранспортером американської армії.

Також у значних кількостях машина постачалася до десятків країн, а також було налагоджено ліцензійне виробництво за кордоном у різних версіях. З 2022 року перебуває на озброєнні Сил оборони України.