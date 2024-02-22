Матері Олексія Навального показали тіло політика, жінка повідомила про погрози

https://racurs.ua/ua/n192651-materi-oleksiya-navalnogo-pokazaly-tilo-polityka-jinka-povidomyla-pro-pogrozy.html

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Матері Олексія Навального показали тіло політика, жінка повідомила, що їй погрожують.

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Мати Олексія Навального Людмила випустила відеозвернення, в якому розповіла, що її сина хочуть таємно поховати.

За законом вони повинні були віддати мені тіло Олексія, але вони не зробили цього досі. Натомість вони шантажують мене, ставлять мені умови — де, коли і як має бути похований Олексій. Це незаконно. <…>. Вони хочуть, щоб це було зроблено таємно, без прощань… Вони хочуть привезти мене на цвинтар, до свіжої могили і сказати: «Ось тут лежить ваш син». Я на це не згодна. Я хочу, щоб і у вас, кому Олексій дорогий, для кого його смерть стала особистою трагедією, була нагода з ним попрощатися, — розповіла вона.

Людмила Навальна розповіла, що вирішила записати відеоролик, оскільки слідчі почали їй погрожувати «зробити щось» з тілом Олексія, якщо вона не погодиться на таємний похорон. Слідчі наполягали на проведенні таємного похорону без прощання.

Жінка розмовляла зі співробітниками Слідчого комітету рф Салехарді, де їй заявили, що причину смерті її сина встановили. Раніше повідомляли, що тіло було відправлене на експертизу, яка мала тривати два тижні.

Соратник Олексія Навального Іван Жданов назвав дії слідчих знущанням.

Вони забрали її одну, не дозволили бути поруч адвокатам. Вони відверто погрожували, що «включать свої медійні ресурси проти неї, — написав він.

Як повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш, у медичному висновку написано, що причини смерті політика «природні».