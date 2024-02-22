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Ракурс
Байден прийняв вдову та доньку Навального

Байден прийняв вдову та доньку Навального (ФОТО)

22 лют 2024, 22:02
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Президент США Джо Байден зустрівся у Сан-Франциско з вдовою Олексія Навального Юлією та їхньою дочкою Дарією, щоб висловити їм співчуття.


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Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Президент висловив своє захоплення надзвичайною мужністю Олексія Навального та його спадщиною у боротьбі проти корупції та за вільну та демократичну Росію, в якій верховенство закону однаково стосується всіх. Президент наголосив, що спадщина Олексія буде продовжена людьми по всій росії та у всьому світі, які оплакують його втрату і борються за свободу, демократію та права людини, — повідомив Білий дім.

Байден також підтвердив, що завтра Вашингтон оголосить про нові великі санкції проти росії у відповідь на смерть Навального, а також агресію в Україні.

Спадок мужності Олексія залишиться в Юлі та Даші, а також у незліченних людей по всій росії, які борються за демократію та права людини, — написав Байден у своїх соцмережах.

Джерело: Ракурс


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