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Байден прийняв вдову та доньку Навального
Байден прийняв вдову та доньку Навального (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192658-bayden-pryynyav-vdovu-ta-donku-navalnogo-foto.htmlРакурс
Президент США Джо Байден зустрівся у Сан-Франциско з вдовою Олексія Навального Юлією та їхньою дочкою Дарією, щоб висловити їм співчуття.
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Про це йдеться у повідомленні Білого дому.
Президент висловив своє захоплення надзвичайною мужністю Олексія Навального та його спадщиною у боротьбі проти корупції та за вільну та демократичну Росію, в якій верховенство закону однаково стосується всіх. Президент наголосив, що спадщина Олексія буде продовжена людьми по всій росії та у всьому світі, які оплакують його втрату і борються за свободу, демократію та права людини, — повідомив Білий дім.
Байден також підтвердив, що завтра Вашингтон оголосить про нові великі санкції проти росії у відповідь на смерть Навального, а також агресію в Україні.
Спадок мужності Олексія залишиться в Юлі та Даші, а також у незліченних людей по всій росії, які борються за демократію та права людини, — написав Байден у своїх соцмережах.