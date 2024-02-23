Кабмін затвердив індексацію пенсій з 1 березня. Фото:

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Кабмін затвердив розмір індексації пенсій в Україні з 1 березня цього року.

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Пенсійні виплати підвищили для 10 млн українців. Пенсії буде підвищено майже на 8%, а середній розмір підвищення складе 322 грн. Середня пенсія в Україні зросте до 5 тис. 717 грн. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За його словами, розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні. Індексація торкнеться понад 10 млн українців — 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств та майже 100 тис. чорнобильців.

Очільник Кабміну додав, що з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Крім того, цьогоріч зроблять індексацію найнижчих пенсій.

Нагадаємо, станом на початок січня 2024 року пенсії у понад 10 тис. грн отримували 1,15 млн українців, що становить лише 10,9% від загальної кількості пенсіонерів. Водночас пенсії менш як 4 тис. грн отримували понад 50% пенсіонерів.