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Під час вторгнення рф загинуло понад пів тисячі дітей, два мільйони виїхали за кордон
За час вторгнення рф загинуло понад пів тисячі дітей, два мільйони виїхали за кордонhttps://racurs.ua/ua/n192704-pid-chas-vtorgnennya-rf-zagynulo-ponad-piv-tysyachi-ditey-dva-milyony-vyyihaly-za-kordon.htmlРакурс
Понад півтисячі дітей загинули в Україні за два роки повномасштабного російського вторгнення.
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Ще більш як тисяча — постраждали. Також два мільйони дітей виїхали за кордон.
Такі дані оприлюднила 24 лютого перша леді Олена Зеленська.
Не можу не згадати втрати останніх двох тижнів: братиків Путятіних із Харкова — семирічного Олексія, чотирирічного Михайла, десятимісячного Павлика, які загинули зі своїми батьками від спричиненої російським обстрілом пожежі. Дев’ятирічного Ярослава Каменєва із Селидового. Він лежав із мамою в лікарні, коли в неї поцілила російська ракета, — написала Зеленська на своїй сторінці у Фейсбук.
Щонайменше 1230 дітей зазнали поранень — у понад 330 випадках їм знадобилося протезування.
Понад 2 мільйони наших дітей виїхали за межі країни, щоб урятуватися.
Більш як мільйон дітей в Україні навчаються повністю онлайн, тому що ворог атакує прифронтові регіони. І низка шкіл — близько 2 тисяч — досі не мають бомбосховищ.
Понад 19 тисяч дітей викрала й вивезла до себе росія з окупованих територій.
На третину менше малят у нас народилося — 187 тисяч у 2023 році проти 237 тисяч у 2021-му.
Розв’язана росією війна свідомо цілить у дітей. Але в них є ми — їхні дорослі. Ми боремося за них і не віддамо війні, — вважає дружина президента.