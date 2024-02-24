Під час вторгнення рф загинуло понад пів тисячі дітей, два мільйони виїхали за кордон

Понад півтисячі дітей загинули в Україні за два роки повномасштабного російського вторгнення.

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Ще більш як тисяча — постраждали. Також два мільйони дітей виїхали за кордон.

Такі дані оприлюднила 24 лютого перша леді Олена Зеленська.

Не можу не згадати втрати останніх двох тижнів: братиків Путятіних із Харкова — семирічного Олексія, чотирирічного Михайла, десятимісячного Павлика, які загинули зі своїми батьками від спричиненої російським обстрілом пожежі. Дев’ятирічного Ярослава Каменєва із Селидового. Він лежав із мамою в лікарні, коли в неї поцілила російська ракета, — написала Зеленська на своїй сторінці у Фейсбук.

Щонайменше 1230 дітей зазнали поранень — у понад 330 випадках їм знадобилося протезування.

Понад 2 мільйони наших дітей виїхали за межі країни, щоб урятуватися.

Більш як мільйон дітей в Україні навчаються повністю онлайн, тому що ворог атакує прифронтові регіони. І низка шкіл — близько 2 тисяч — досі не мають бомбосховищ.

Понад 19 тисяч дітей викрала й вивезла до себе росія з окупованих територій.

На третину менше малят у нас народилося — 187 тисяч у 2023 році проти 237 тисяч у 2021-му.