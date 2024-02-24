Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час вторгнення рф загинуло понад пів тисячі дітей, два мільйони виїхали за кордон

За час вторгнення рф загинуло понад пів тисячі дітей, два мільйони виїхали за кордон

24 лют 2024, 11:49
999

Понад півтисячі дітей загинули в Україні за два роки повномасштабного російського вторгнення.


.

Ще більш як тисяча — постраждали. Також два мільйони дітей виїхали за кордон.

Такі дані оприлюднила 24 лютого перша леді Олена Зеленська.

Не можу не згадати втрати останніх двох тижнів: братиків Путятіних із Харкова — семирічного Олексія, чотирирічного Михайла, десятимісячного Павлика, які загинули зі своїми батьками від спричиненої російським обстрілом пожежі. Дев’ятирічного Ярослава Каменєва із Селидового. Він лежав із мамою в лікарні, коли в неї поцілила російська ракета, — написала Зеленська на своїй сторінці у Фейсбук.

Щонайменше 1230 дітей зазнали поранень — у понад 330 випадках їм знадобилося протезування.

Понад 2 мільйони наших дітей виїхали за межі країни, щоб урятуватися.

Більш як мільйон дітей в Україні навчаються повністю онлайн, тому що ворог атакує прифронтові регіони. І низка шкіл — близько 2 тисяч — досі не мають бомбосховищ.

Понад 19 тисяч дітей викрала й вивезла до себе росія з окупованих територій.

На третину менше малят у нас народилося — 187 тисяч у 2023 році проти 237 тисяч у 2021-му.

Розв’язана росією війна свідомо цілить у дітей. Але в них є ми — їхні дорослі. Ми боремося за них і не віддамо війні, — вважає дружина президента.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів