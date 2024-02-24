Наслідки російського обстрілу селища Лиман, фото: Сергій Болвінов

https://racurs.ua/ua/n192720-ferma-zagorilasya-na-harkivschyni-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-foto.html

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На Харківщині внаслідок російського обстрілу загорілася свиноферма у селищі Лиман.

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Про це сьогодні, 24 лютого, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління — заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Знову ферма — росіяни намагаються знищити наше сільське господарство, — наголосив Болвінов. — Прямо зараз горить свиноферма в селищі Лиман Вовчанської територіальної громади.

За його словами, вогонь охопив 600 кв. м сільгосппідприємства.

Всередині були тварини, зі слів власника — більше 70 свиней, їх намагаються евакуювати, — зазначив Болвінов. — Ферма спалахнула після ворожого обстрілу, з чого вдарили, — з’ясовуємо.

За попередніми даними, ніхто з працівників ферми не постраждав.