Поляки висипали на землю 160 т українського зерна. Фото: Олександр Кубраков

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Ракурс

Українське зерно знову висипали на землю на території Польщі.

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Новий акт вандалізму стався вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеж. Невідомі розсипали українська агропродукцію з восьми напіввагонів. Було пошкоджено 160 т зерна. Цей вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу. Про це заявив міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомила прес-служба відомства.

Це четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності, — зазначив він.

Міністр наголосив, що українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно з домовленостями з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні — ані зернові, ані кукурудза, ані рапс — не залишається в цій країні.

У польській проросійській партії «Конфедерація» навіть поглузували через пошкодження вагонів з зерном. У соцмережі Х один із представників політсили заявив, що сталася «помилка в системі автоматичного закриття заслінок».

Pod Bydgoszczą awarii uległy wagony z kukurydzą z ukrainy. Błąd automatycznego systemu zamykania klap � Ach ta nowoczesność. pic.twitter.com/9XDxrF4lPm — Krengiel�� (@krengiel96) February 25, 2024

Нагадаємо, 24 лютого у польському Дорогуську на Люблінщині з вагона невідомі висипали 5 т української сої. Наразі польська поліція перевіряє обставини цієї події.