Інцидент із розсипанням української продукції на залізниці у Польщі, фото: Олександр Кубраков

https://racurs.ua/ua/n192714-policiya-polschi-rozsliduie-incydent-z-rozsypannyam-ukrayinskoyi-soyi-na-zaliznyci-foto.html

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У польському Дорогуську на Люблінщині з вагона висипалося 5 тонн української сої. Наразі польська поліція перевіряє обставини цієї події.

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Про це сьогодні, 24 лютого, повідомляє видання RMF24.

Зазначається, що два дні тому український потяг із близько 80 вагонів увійшов до Польщі та чекає на митне оформлення. Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про розсипане зерно.

Ми перевірили територію, опитали свідків і передамо справу в прокуратуру, — заявили у поліції Хелма й зазначили, що цей інцидент важко пов’язати з протестом фермерів.

На цей інцидент вже відреагував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію, — наголосив він.

У прес-службі Мінінфраструктури зазначають, що це вже третій випадок пошкодження української агропродукції на польській залізничній станції Дорогуськ.