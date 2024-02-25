Володимир Зеленський назвав місяці, які будуть складними для України в цьому році. Фото: ОП

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Ракурс

Новий російський наступ прокоментував президент України Володимир Зеленський.

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Україні буде складно найближчі місяці, а саме в березні та квітні. Український народ буде під різним тиском, зокрема політичним та фінансовим. Про це глава держави заявив 25 лютого під час прес-конференції на форумі «Україна. Рік 2024».

Нам складно буде найближчі місяці. Тому що є колихання в США, які мають вплив на деякі держави. Хоча ЄС відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити період різних хвиль: і політичних, і фінансових, і різного тиску, — відповів президент на питання про те, що буде з Україною через рік, якщо теперішня динаміка війни буде продовжуватися, і недостатнє постачання зброї та боєприпасів буде і спостерігатися й далі.

Зеленський наголосив, що росія готуватиме новий наступ на початку літа або в кінці травня. Україна натомість також готуватиметься до цих боїв, вже є підготований план.

Президент упевнений, що переломним моментом стануть вибори президента у США й після них влада розумітиме, що відбудеться далі.

Глава держави додав, що кінець 2024 року залежатиме від багатьох речей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники зможуть відтіснити російських окупантів, коли перевага ворога в артилерії значно зменшиться, а співвідношення сил має бути 1 до 1,5 чи 3.