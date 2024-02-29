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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Сумська ОВА

Рашисти обстріляли виробничу інфраструктуру Сумщини (ФОТО)

29 лют 2024, 15:29
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Російські загарбники сьогодні, 29 лютого, завдали удару по виробничій інфраструктурі Сумщини.


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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

О 12 годині 25 хвилин росіяни обстріляли з артилерії Ворожбянську громаду. Зафіксовано 4 вибухи, — вказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, ворожий обстріл призвів до таких наслідків:

  • отримала травми одна людина;
  • сталося загоряння складських приміщень виробничого підприємства. Пожежу вже локалізовано. На місці працюють всі необхідні служби.

Наслідки російських обстрілів, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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