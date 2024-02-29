Макрон не забирає своїх слів про можливість введення західних військ в Україну

https://racurs.ua/ua/n192871-makron-ne-zabyraie-svoyih-sliv-pro-mojlyvist-vvedennya-zahidnyh-viysk-v-ukrayinu.html

Ракурс

Президент Франції назвав свої слова щодо можливості введення західних військ в Україну «зваженими та продуманими».

.

Кожне слово, яке я вимовляю на цю тему, є зваженим, продуманим і виваженим", — заявив у кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені Еммануель Макрон, однак відмовився від «геополітичних коментарів», заявивши, що олімпійське селище — не місце для цього.

Нагадаємо, путін вже відреагував на можливість відправки в Україну європейського контингенту, поновивши погрози Заходу ядерною зброєю.

Президент Франції не виключає можливої відправки сухопутних військ в Україну для її підтримки у війні з росією.

Сьогодні немає консенсусу щодо відправки сухопутних військ, але виключати нічого не можна. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб росія не перемогла, — сказав Еммануель Макрон за підсумками зустрічі двадцяти європейських лідерів у Парижі 26 лютого.

Після цих слів багато представників ЄС та США сказали, що не відправлятимуть свої армії в Україну.

У Франції пояснили, з якою метою можуть залучити війська в Україні.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь підтвердив слова президента Франції Емануеля Макрона про відправку військ до України та пояснив, в чому потенційна мета таких дій. Про це він розповів у сенаті під час запитання про висловлювання президента.

Атталь зазначив, що можливе введення військ буде спрямоване не для участі у бойових діях на фронті, а для тилової підтримки. Він пояснив, що підтримка України є дуже важливою, оскільки якщо країна впаде, Європейський Союз і Франція, зокрема, опиняться у небезпечному становищі.

Ініціатива Макрона щодо можливості відрядження військ західних країн до України знайшла підтримку в Естонії, Латвії та Литві. Премʼєрка Естонії підтримала президента Франції, сказавши, що лідери країн Заходу не повинні унеможливлювати надсилання сухопутних військ в Україну.

За словами Каї Каллас, лідери західних країн мають обговорити всі можливості за «зачиненими дверима», зокрема те, що ще можна зробити, щоб допомогти Україні.