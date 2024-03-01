Перша партія снарядів, які знайшла Чехія, надійде в Україну за кілька тижнів

https://racurs.ua/ua/n192912-persha-partiya-snaryadiv-yaki-znayshla-chehiya-nadiyde-v-ukrayinu-za-kilka-tyjniv.html

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Перша партія снарядів, які знайшла Чехія, можуть надійти в Україну вже за кілька тижнів.

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Про це заявив Bloomberg гендиректор з питань оборонної політики Ян Їреш.

Він не уточнив, які саме європейські країни є учасниками цієї ініціативи й не назвав, чиї запаси використовуються. Утім, зазначив, що інформація про поставки, швидше за все, буде розкрита після їхнього прибуття.

Раніше президент Чехії Павел повідомив, що їм вдалося знайти за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів — 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. — 122 мм.

Після цього на саміті у Парижі майже два десятки лідерів країни Європи повідомили, що готові знайти гроші на закупівлю снарядів. Тоді у Європі вперше погодилися закупити боєприпаси за межами ЄС.

1 березня у Харкові очільник уряду Нідерландів Марк Рютте повідомив, що його країна збільшить фінансування закупівлі боєприпасів для України до 250 млн євро. Раніше Нідерланди погоджувалися надати 150 млн євро.