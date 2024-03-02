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Ракурс
В Харкові згоріли авто. Фото: «Суспільне»

Російські дрони атакували Харків та область, виникли пожежі (ФОТО)

2 бер 2024, 08:51
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Російська армія вночі 2 березня атакувала Харків та область ударними безпілотниками.


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У Харкові унаслідок атаки спалахнула пожежа у Шевченківському районі міста. Там горіли три легкові автомобілі, пошкоджені гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках. Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомило у Facebook.

А в селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок удару «Шахеда» було зруйновано будинок. З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря. А з сусіднього будинку поліцейські евакуювали пенсіонерку.

В Харкові згоріли авто. Фото: «Суспільне»

В Харкові згоріли авто. Фото: «Суспільне»

В Харкові згоріли авто. Фото: «Суспільне»

У Великому Бурлуці загинув чоловік. Фото: МВС

У Великому Бурлуці загинув чоловік. Фото: МВС

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня росіяни атакували Одесу «Шахедами», один дрон під час маневрів серед житлових кварталів влучив в дев’ятиповерхівку.

Частина будинку обвалилася, зруйнувався цілий під’їзд. Двоє осіб загинули, семеро дістали поранення. Під завалами ще можуть бути люди, семеро мешканців будинку не виходять на зв’язок.

Джерело: Ракурс


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