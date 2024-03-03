Бундесвер наступні дев'ять місяців знову контролюватиме повітряний простір над Балтією

https://racurs.ua/ua/n192961-bundesver-nastupni-dev-yat-misyaciv-znovu-kontroluvatyme-povitryanyy-prostir-nad-baltiieu.html

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Бундесвер наступні дев’ять місяців знову контролюватиме повітряний простір над Естонією, Латвією та Литвою.

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Ескадрилья ВПС Збройних сил Німеччини прийняла командування на латвійській авіабазі Лієлварді, звідки німецькі льотчики вперше візьмуть на себе повітряне патрулювання Балтійських країн.

До кінця листопада на військовій авіабазі, розташованій за 60 км на південний схід від Риги, базуватимуться до шести літаків Eurofighter і близько 200 солдатів.

Повітряна поліція НАТО має велике значення для безпеки жителів Латвії та країн Балтії, — заявив генеральний інспектор ВПС Німеччини Інго Герхартц.

Він також наголосив на важливості колективної оборони в країнах, що межують з росією.

Німеччина була і залишається надійним другом та партнером усіх країн Балтії. А ВПС твердо стоять на боці Латвії та всього Балтійського регіону, — наголосив він.

Естонія, Латвія та Литва не мають власних винищувачів, і з 2004 року союзники НАТО по черзі забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії.