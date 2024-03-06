ТЕЦ вибухнула у російській Туві. Фото:

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Шагонарська ТЕЦ у російській республіці Тува вибухнула у вівторок, 6 березня.

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Вибух нібито стався у відсіку теплоподачі, який розташований окремо від котельні. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що сталася «детонація вугільного пилу» у відсіку теплоподачі, який розташований окремо від котельні. Сам момент вибуху потрапив на камери. Після вибух на ТЕЦ почала пожежа. Про це повідомив російський Telegram-канал SHOT.

Теплопостачання у Шагонарі зараз призупинено. Без тепла залишилося близько 4 тис. осіб, а загалом у місті проживають понад 12 тис. осіб. За прогнозами місцевих синоптиків, вдень там прогнозуються морози до 12° нижче нуля за Цельсієм, а вночі до мінус 22°.

Нагадаємо, 6 березня на Шагонарській теплоелектроцентралі прогримів потужний вибух. Постраждали 18 осіб, усіх доправили до лікарні. Дев’ятеро працівників ТЕЦ перебувають у стані середньої тяжкості, а стан шістьох постраждалих важкий.