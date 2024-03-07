Найдавніші у Європі знаряддя ранніх людей виявили в Україні

Кам'яне знаряддя, виготовлене з місцевої вулканічної сировини (склоподібного дациту) на археологічній стоянці Королево I в серпні 2023 року. Джерело: Roman Garba via AP

https://racurs.ua/ua/n193095-naydavnishi-u-ievropi-znaryaddya-rannih-ludey-vyyavyly-v-ukrayini.html

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Стародавні кам’яні знаряддя праці, знайдені на заході України, можуть бути найдавнішими відомими свідченнями ранньої присутності людини в Європі.

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Про це свідчать результати нового дослідження, опубліковані в журналі Nature, повідомляє видання Phys.org.

Відколоті камені, навмисно виготовлені з вулканічної породи, були витягнуті з кар'єру в Королево (Закарпатська область) у 70-х роках XX століття. У наш час археологи, застосувавши новітні методи, встановили вік шарів осадових порід, що оточують знаряддя праці, — він склав понад 1 млн років.

Це найдавніше датоване свідчення існування людини в Європі, — наголошує співавтор дослідження геофізик з Орхуського університету (Данія) Мадс Фауршу Кнудсен.

За його словами, не можна з упевненістю сказати, хто саме з ранніх предків людини виготовив знаряддя праці, але, можливо, це був Homo erectus — перший вид, який почав ходити прямо і навчився користуватися вогнем.

У нас немає викопних решток, тому ми не можемо бути впевнені, — зазначив інший співавтор дослідження археолог з Чеської академії наук Роман Гарба.

За його словами, відколоті кам’яні інструменти, ймовірно, використовувалися для різання м’яса і, можливо, для зішкрябування шкур тварин.

Дослідники припускають, що вік знарядь може сягати 1,4 мільйона років, однак інші експерти зазначають, що методологія дослідження дозволяє припустити, що їм може бути і трохи більше 1 млн років — це ставить їх приблизно в той самий діапазон дат, що й інші стародавні знаряддя, знайдені в Іспанії.

Загалом же найдавніші кам’яні знаряддя цього типу були виявлені на сході Африки і датуються 2,8 млн років тому.

За словами Ріка Поттса, який керує програмою «Походження людини» Смітсонівського інституту (США), знахідка в Україні важлива тим, що «це найдавніша знахідка так далеко на півночі» — це свідчить, що ранні люди, які розселилися з Африки з цими знаряддями праці, були здатні виживати в різноманітних умовах.

Найдавніші люди з цією давньою технологією кам’яних знарядь змогли колонізувати всюди від теплої Іберії (Іспанія) до України, де принаймні сезонно дуже холодно — це дивовижний рівень пристосованості, — наголошує Поттс.

Джерело: Phys.org