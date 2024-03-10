Президент Чехії оголосив про постачання українським військовим 800 тис. артилерійських боєприпасів

https://racurs.ua/ua/n193191-prezydent-chehiyi-ogolosyv-pro-postachannya-ukrayinskym-viyskovym-800-tys-artyleriyskyh.html

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Президент Чехії Петр Павел оголосив про постачання українським військовим 800 000 артилерійських боєприпасів.

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За словами президента Чехії, боєприпаси можуть потрапити в Україну протягом кількох тижнів, якщо «не буде принципових проблем», пише Bild.

Таким чином Чехія уможливлює те, в чому так і не досяг Євросоюзу: країни ЄС поставили лише частину від обіцяного мільйона артилерійських снарядів.

Протягом кількох місяців уряд Павела таємно шукав постачання боєприпасів за межами ЄС. У результаті Чехія має намір передати півмільйона снарядів калібру 155 мм та 300 000 снарядів калібру 122 мм.

З яких країн у результаті надійшли боєприпаси, не уточнюється. Імовірно, це може бути Південна Корея, Туреччина чи країни Південної Африки.

Раніше чеський прем'єр сказав, що зібрано кошти для купівлі першої партії у 300 тисяч снарядів для України. Західній коаліції країн вдалось зібрати кошти для закупівлі 300 тис. артилерійських снарядів для України відповідно до чеської ініціативи. Про це повідомив чеський прем'єр Петр Фіала.

Павел стверджував, що Україна може отримати 800 тисяч артилерійських снарядів, закуплених з-за меж Європи, протягом кількох тижнів, адже 18 країн-партнерів України повністю профінансували цю закупівлю.

До збору повної суми приєднались Норвегія, Німеччина, Франція, Канада, Данія, Нідерланди, Бельгія, Велика Британія, Швеція, Литва та інші.