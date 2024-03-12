США готують новий пакет військової допомоги для України на 400 млн дол. - як це можливо

https://racurs.ua/ua/n193255-ssha-gotuut-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-dlya-ukrayiny-na-400-mln-dol-yak-ce-mojlyvo.html

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США готують новий пакет військової допомоги для України на 400 млн дол.

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Про це написала агенція Reuters. Один із посадовців сказав агенції, що пакет фінансуватиметься коштом повернутих Пентагону кредитів. Це перший подібний крок від США за останні місяці, адже додатковий 61 млрд для України ще лишається заблокованим в Конгресі.

При цьому видання посилається на двох американських чиновників. Пакет допомоги мають оголосити сьогодні.

Пентагону не вистачає приблизно 10 млрд, щоб забезпечити військо США зброєю на заміну вже надісланій в Україну. Щоб закрити цю нестачу, необхідні додаткові асигнування Конгресу, заявили високопосадовці Міноборони США, повідомляє 12 березня Voice of America.