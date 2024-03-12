У Польщі пропонують створити «аграрний Рамштайн» для розв’язання проблеми з українським зерном

Лише "аграрний Рамштайн" розв’яже проблему з українським зерном

https://racurs.ua/ua/n193256-u-polschi-proponuut-stvoryty-agrarnyy-ramshtayn-dlya-rozv-yazannya-problemy-z-ukrayinskym-zernom.html

Ракурс

Створити «аграрний Рамштайн» за зразком Міжнародної контактної групи із питань оборонної допомоги Україні, перше засідання якої відбулося на американській військовій базі Рамштайн у Німеччини, запропонувала депутатка Європейського парламенту та генеральна секретарка Партії європейських консерваторів і реформістів Анна Фотиґа.

.

Про це вона сказала під час свого перебування у Вашингтоні в інтерв’ю Голосу Америки.

Подібно до оборонної групи, яка містить більше членів ніж НАТО, «аграрний Рамштайн» так само б включав бажаючих із різних регіонів світу, експортерів та імпортерів, які б спільно розв’язували основні проблеми через брак чи надлишок аграрної продукції на різних ринках світу.

Нагадаємо, польські фермери звинувачують імпорт зернових з України у падінні цін. Під час масштабних протестів у лютому-березні 2−24 року вони також вимагають від свого уряду вийти із Зеленої угоди ЄС.

Страйки польських фермерів на кордоні з Україною почалися у листопаді минулого року, а з 20 лютого польські фермери заблокували рух вантажівок з України на шістьох КПП, пізніше частково дозволивши рух через один з них.

Обсяг і масштаб цієї проблеми перевищують можливості ЄС її вирішити. Вона більше, вона глобальна, вона величезна, — говорить Фотиґа.

За її словами, причиною цього став той факт, що росія витіснила Україну із традиційних ринків постачання зерна, таких як Китай та Індія.

За даними Міністерства економіки, за 2021 рік було експортовано продукції аграрного сектору на $27,7 млрд (40,7% від загального експорту товарів). Найбільшими імпортерами українських аграрних товарів були Китай, Індія, Нідерланди, Єгипет та Туреччина.

ЄС, зі свого боку, відкрив доступ для українських сільськогосподарських продуктів в один момент, не прорахувавши наслідків, вважає вона.

Зазвичай, у мирні часи переговори між ЄС та Україною щодо сільського господарства, змін, модифікацій з обох сторін, ймовірно, тривали б найдовше з усіх переговорів про вступ в ЄС, оскільки існують величезні структурні відмінності. Ми вирішили відкрити ринки через війну та бажання допомогти Україні. Але, я думаю, ми не розуміли масштаб цієї проблеми, — говорить вона.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак заявив в інтерв’ю PAP, що українське зерно, рапс та кукурудза не залишаються в Польщі, а проходять транзитом. Колодзєйчак все ж припустив, що певна кількість українського зерна може прибувати до Польщі з Німеччини, де немає ембарго на ці українські поставки.