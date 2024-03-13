Президент Литви підтримав відправку військ Заходу в Україну. Фото:

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Відправку військ країн Заходу в Україну підтримав президент Литви Гітанас Науседа.

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Союзникам України необхідно обговорити цю ідею. А страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором у європейському рішенні. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає LRT.

Я привітав ідею направлення місій на територію України й досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо у своєму розпорядженні, — зазначив він.

Науседа наголосив, що Захід повинен перестати проводити для себе «червоні лінії», бо вони лише допомагають російському диктатору володимиру путіну. Воєнний злочинець може ними маніпулювати.

За його словами, Європі не уникнути війни, якщо вона пасивно спостерігатиме за ходом російської агресії проти України.

Нагадаємо, 27 лютого в Парижі відбулася зустріч європейських лідерів з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. На цьому заході обговорювали подальшу підтримку України у боротьбі з росією. Після зустрічі Макрон заявив, що в Єлисейському палаці союзники обговорювали можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну, але не дійшли консенсусу з цього питання.

А видання Politico 13 березня канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вирішили зустрітися у Берліні. Їхня розмова відбудеться на тлі розбіжностей, що виникли після недавніх заяв Макрона про можливість направлення військових НАТО на територію України.

Джерело: LRT