Три країни ЄС проти використання активів рф для закупівлі зброї Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193309-try-krayiny-ies-proty-vykorystannya-aktyviv-rf-dlya-zakupivli-zbroyi-ukrayini-politico.html

Ракурс

Використовувати російські заморожені активи для закупівлі зброї Україні не хочуть в Європі.

.

Три країни-учасниці Євросоюзу виступили проти плану глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн використовувати прибуток, отриманий від заморожених російських активів, для закупівлі зброї для України. Про це повідомило видання Politico.

Зазначається, що все це відбувається на тлі чуток про те, що пропозицію про заморожування активів буде представлено ближче до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

А неназваний європейський чиновник заявив, що Мальта, Люксембург і Угорщина 13 березня на зустрічі послів 27 країн ЄС висловили сумніви щодо використання доходу від російських активів на закупівлю боєприпасів для України. Ці посадовці заявили, що ідея фон дер Ляєн використати гроші для поповнення запасів ЗСУ, що скорочуються, ускладнило переговори.

Нагадаємо, в Празі заявили, що боєприпаси, закуплені в країнах поза межами Європейського Союзу за ініціативою Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.

Джерело: Politico